"Пара на пару": Ксению Собчак раскритиковали за неудачное фото





Телеведущая Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов на светской вечеринке держались за руки, улыбались и охотно позировали перед фотографами. Позже звезда опубликовала один из совместный снимков в Instagram, поблагодарив попутно ювелира Яну Расковалову. Она в описании отметила, что ей было очень приятно встретить друзей, имея ввиду знаменитость и ее мужа Вадима, затем выпить дома шампанского и провести время "пара на пару".Последнее выражение Ксении Собчак и вовсе не понравилось поклонникам. Многие принялись критиковать внешний вид режиссера Константина Богомолова, посоветовав журналистке отвести его в барбершоп, а также привести в порядок. Шквал критики обрушился на телеведущую еще и за выражение "пара на пару", которое фолловеры приняли за намек на свингерство.