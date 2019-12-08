Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки

Волочкова сообщила, что решение приготовить это блюдо было принято ею вместе с возлюбленным. Балерина отметила бесперспективность затеи, поскольку готовить не умеет совершенно. Со словами «где я, а где плов» Волочкова показала, как умеет нарезать морковь. Клубни артистка разделила на длинные полоски толщиной не менее сантиметра.В ролике Анастасия Волочкова показала листья салата и пекинскую капусту. Знаменитость сообщила, что съест салат, а плов оставит гостям. Пользователи заметили, что балерина ведёт себя достаточно рассеянно и посчитали это следствием употребления алкоголя.