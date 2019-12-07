АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали ягоды боярышника лучшим средством для снижения уровня…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

"Я бы купил ей платье покрасивее": Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев прокомментировал новый роман Алены Савкиной

Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель только недавно рассталась с Романом Макеевым, но уже успела закрутить новый роман с бывшим проектантом Кириллом Кондратьевым. В Сети появилось видео страстного поцелуя парочки в ночном клубе, где молодая мамочка отпраздновала день рождения. Экс-возлюбленный Савкиной Роман Макеев тоже отреагировал на новый роман своей бывшей пассии.
"Я бы купил ей платье покрасивее": Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев прокомментировал новый роман Алены Савкиной

В соцсети Instagram Роман Макеев посвятил новый пост отношениям Алены Рапунцель с новым избранником. Мужчина отметил, что он купил бы ей платье покрасивее и подороже, имея ввиду свадьбу Майи Донцовой и Алексея Купина, где Савкина действительно выглядела сногсшибательно. Видимо, бывший проектант увидел в Сети видео страстного поцелуя брюнетки с новым избранником, поэтому решил написать ответную публикацию.
«Ну, что вам сказать, дорогие мои, хорошие! Я бы купил ей платье покрасивее! А в общем, счастья всем и каждому! Мир вашему дому!» - написал звукорежиссер.


Поклонники решили, что таким образом Роман Макеев напомнил Алене Рапунцель, что он был более подходящим для нее мужчиной, что не раз замечали и фолловеры звезды. Они в комментариях отметили, что Макееву стоит благодарить бога за то, что он отвел его от такой женщины, а также добавили, что он обязательно будет счастлив без Алены Рапунцель.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали об опасности папиллом для здоровья…
Экс-участницы проекта "Дом-2" Юля Салибекова и Катя Колисниченко помогают больной подруге бороться с…
2020 год будет трудным: Астролог дала тревожный прогноз на високосный…
Телеведущий Андрей Чуев с женой готовятся к отъезду в…
Терапевт назвала горизонтальные роды частой причиной проблем с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова заявила, что будет воспитывать ребенка от Захара Саленко…
Китайские СМИ назвали российскую РЛС «Контейнер» ужасом для американских…
Федор Бондарчук уже в третий раз вышел в свет без Паулины…
Участники проекта "Дом-2" Юля Щеглова и Игорь Русанов подрались из-за шуток о…
Стало известно о приросте производительности в новом флагманском процессоре…
Звезду проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель снова раскритиковали за воспитание маленькой дочери…
Доктор Мясников назвал самый опасный для детей…
Телеведущая Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур сыграют свадьбу летом 2020…
Журналисты выяснили профессии детей знаменитых кинозвёзд…
"Пара на пару": Ксению Собчак раскритиковали за неудачное…
Зарубежные эксперты назвали главные опасности для здоровья в зимний…
Ирина Дубцова сделала перерыв в тренировках из-за диагностированной врачами…
"Я бы купил ей платье покрасивее": Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев прокомментировал новый роман Алены…
ВМС Ирана представили новый ударный…
Заслуженному артисту Александру Цилинко стало плохо в московском…
Intel возродила старый процессор Pentium…
В Нижнем Новгороде в ДТП со школьниками пострадали 13…
«Грызем лук и целуемся»: Анна Седокова запустила…
Водопад Виктория обмелел до тонкой…
Водородный Hyundai Nexo установил рекорд преодолённой…
Кайли Дженнер показала, как ее годовала дочь осваивает…
Названы лучшие способы повысить уровень серотонина…
Тимати показал разодранную новым питомцем…
В интернете необычный концепт внедорожника назвали «УАЗ Илона…
Актриса Татьяна Друбич поразила молодостью и красотой в свои 59 лет на дне рождения российской Гильдии…
Эксперты назвали главные ошибки зимней эксплуатации…
Коллега Дениса Косякова заявила на него в полицию за…
Сопровождение крылатой ракеты «Нептун» украинскими истребителями показали на…
До пластики участница «Дом-2» Виктория Цатурян была обыкновенной…
В Москве грузовой поезд отрезал ногу…
В производство запустят супермощную версию Shelby F-150 Super Snake Sport…
Блогер Настя Ивлеева приняла участие в пресс-конференции Дмитрия…
Эксперты назвали самый дорогой авиабилет из России на новогодние…
Муж возраста Джигарханяна: Таролог Марианна Абравитова дала прогноз на будущее Виталины…
Депутат Онищенко дал рекомендации для предотвращения гриппа и…
Просмотреть все новости