"Я бы купил ей платье покрасивее": Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев прокомментировал новый роман Алены Савкиной

«Ну, что вам сказать, дорогие мои, хорошие! Я бы купил ей платье покрасивее! А в общем, счастья всем и каждому! Мир вашему дому!» - написал звукорежиссер.





В соцсети Instagram Роман Макеев посвятил новый пост отношениям Алены Рапунцель с новым избранником. Мужчина отметил, что он купил бы ей платье покрасивее и подороже, имея ввиду свадьбу Майи Донцовой и Алексея Купина, где Савкина действительно выглядела сногсшибательно. Видимо, бывший проектант увидел в Сети видео страстного поцелуя брюнетки с новым избранником, поэтому решил написать ответную публикацию.Поклонники решили, что таким образом Роман Макеев напомнил Алене Рапунцель, что он был более подходящим для нее мужчиной, что не раз замечали и фолловеры звезды. Они в комментариях отметили, что Макееву стоит благодарить бога за то, что он отвел его от такой женщины, а также добавили, что он обязательно будет счастлив без Алены Рапунцель.