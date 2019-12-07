Журналисты выяснили профессии детей знаменитых кинозвёзд СССР





Дочь Леонида Куравлёва работает психотерапевтом, хотя вначале желала стать актрисой и участвовала в съёмках нескольких кинолент. Впоследствии Екатерина Куравлёва захотела получить образование медика. Её младший брат работает педагогом. Имя он получил в честь Шукшина, однако никогда не задумывался о возможности работы артистом. В детстве он мечтал стать теннисистом, но впоследствии получил кандидатскую степень экономических наук и стал работать в Российском университете дружбы народов.Дочь Георгия Вицина не слишком любит давать интервью. Как и её отец, Наталья Вицина увлекалась живописью, но не ограничилась хобби, решив стать профессиональной художницей. Сын Евгения Моргунова, по неподтвержденным данным, не имеет постоянной работы. Какой-то конкретной информации о нём нет. Сын Светланы Светличной работает стоматологом. Хотя она часто работала в амплуа блондинки-соблазнительницы, в реальной жизни актриса была примерной супругой, сообщает teleprogramma.pro. Она поддержала идею Алексея Ивашова стать врачом. В настоящее время у него уже выросли свои дети и появились внуки.Ирина муравьева счастлива в браке свыше 40 лет. Старший из её детей окончил во Франции школу актёрского мастерства и теперь достаточно активно участвует в съёмках кинофильмов и сериалов, параллельно воспитывая своего сына. Младший сын Муравьёвой прошел обучение на продюсерском факультете ГИТИСа.