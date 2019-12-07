Журналисты выяснили профессии детей знаменитых кинозвёзд СССР
Журналисты выяснили профессии детей знаменитых актёров времён СССР. Далеко не все из них стали артистами, пойдя по стопам родителей.
Дочь Леонида Куравлёва работает психотерапевтом, хотя вначале желала стать актрисой и участвовала в съёмках нескольких кинолент. Впоследствии Екатерина Куравлёва захотела получить образование медика. Её младший брат работает педагогом. Имя он получил в честь Шукшина, однако никогда не задумывался о возможности работы артистом. В детстве он мечтал стать теннисистом, но впоследствии получил кандидатскую степень экономических наук и стал работать в Российском университете дружбы народов.
Дочь Георгия Вицина не слишком любит давать интервью. Как и её отец, Наталья Вицина увлекалась живописью, но не ограничилась хобби, решив стать профессиональной художницей. Сын Евгения Моргунова, по неподтвержденным данным, не имеет постоянной работы. Какой-то конкретной информации о нём нет. Сын Светланы Светличной работает стоматологом. Хотя она часто работала в амплуа блондинки-соблазнительницы, в реальной жизни актриса была примерной супругой, сообщает teleprogramma.pro. Она поддержала идею Алексея Ивашова стать врачом. В настоящее время у него уже выросли свои дети и появились внуки.
Ирина муравьева счастлива в браке свыше 40 лет. Старший из её детей окончил во Франции школу актёрского мастерства и теперь достаточно активно участвует в съёмках кинофильмов и сериалов, параллельно воспитывая своего сына. Младший сын Муравьёвой прошел обучение на продюсерском факультете ГИТИСа.
Дочь Леонида Куравлёва работает психотерапевтом, хотя вначале желала стать актрисой и участвовала в съёмках нескольких кинолент. Впоследствии Екатерина Куравлёва захотела получить образование медика. Её младший брат работает педагогом. Имя он получил в честь Шукшина, однако никогда не задумывался о возможности работы артистом. В детстве он мечтал стать теннисистом, но впоследствии получил кандидатскую степень экономических наук и стал работать в Российском университете дружбы народов.
Дочь Георгия Вицина не слишком любит давать интервью. Как и её отец, Наталья Вицина увлекалась живописью, но не ограничилась хобби, решив стать профессиональной художницей. Сын Евгения Моргунова, по неподтвержденным данным, не имеет постоянной работы. Какой-то конкретной информации о нём нет. Сын Светланы Светличной работает стоматологом. Хотя она часто работала в амплуа блондинки-соблазнительницы, в реальной жизни актриса была примерной супругой, сообщает teleprogramma.pro. Она поддержала идею Алексея Ивашова стать врачом. В настоящее время у него уже выросли свои дети и появились внуки.
Ирина муравьева счастлива в браке свыше 40 лет. Старший из её детей окончил во Франции школу актёрского мастерства и теперь достаточно активно участвует в съёмках кинофильмов и сериалов, параллельно воспитывая своего сына. Младший сын Муравьёвой прошел обучение на продюсерском факультете ГИТИСа.