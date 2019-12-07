Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт





По словам специалиста, употребление сладкой газировки в юном и подростковом возрасте способно подорвать здоровье молодого организма на десятки лет вперед. Этот продукт способен заложить основу для болезней будущего, основной из которых становится остеопороз – опасное заболевание, которое сопровождается поражением соединительных тканей. Кроме того, как утверждает доктор Мясников, злоупотребление сладкими газированными напитками в 11-13-летнем возрасте опасно еще и потому, что именно в этот период детский организм набирает основную костную массу. Именно такие ошибки чреваты тем, что после 40 лет человек столкнется с разжижением костей и остеопорозом. Именно это и дает западным специалистам повод называть остеопороз педиатрическим заболеванием, хотя проявляется он уже в позднем возрасте.«Люди одинаково быстро теряют костную массу, однако исходные показатели у всех разные. Поэтому, чем больше е было набрано в юные годы, тем меньше будут страдать кости спустя десятки лет», - утверждает Александр Мясников.