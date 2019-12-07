Ирина Дубцова сделала перерыв в тренировках из-за диагностированной врачами грыжи

Медики диагностировали у Дубцовой грыжу. Этот недуг может причинять пациентам множество неприятных ощущений. Вдобавок, существует риск появления осложнений. Нередко у пациентов возникает защемление, которое может быть ликвидировано при помощи хирургического вмешательства. Ирина Дубцова призналась, что переживает после постановки диагноза.Отказ от спорта для певицы несёт риск ухудшения состоянии здоровья, поскольку походы в тренажерный зал знаменитость называет важной необходимостью. За счет тренировок она запасается силами для поддержки графика выступлений и поддержания тонуса для участия в долгих гастролях. Отдельно Дубцова сообщила, что тренажерный зал помогает ей контролировать собственный вес. Артистка подчеркивает удержание своей массы на стабильном уровне в течение нескольких лет. Иногда поклонники замечают изменение внешнего вида певицы. Колебания объёма талии вызывает слухи о беременности знаменитости. Ирина Дубцова отмечает, что подобное периодически случается из-за сильных отёков на фоне колебаний содержания гормонов в её теле.Что касается беременности, то певица отметила наличие мечты о рождении дочери. Она готова родить второго ребёнка. Достаточно долго её отношения с мужчинами складывались не лучшим образом, однако не так давно она сообщила о наличии отношений с неким возлюбленным.