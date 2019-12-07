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Ирина Дубцова сделала перерыв в тренировках из-за диагностированной врачами грыжи

Врачи нашли у Ирины Дубцовой неприятное заболевание, которым оказалась грыжа, из-за чего певице пришлось сделать перерыв в своих тренировках. Отправка в тренажерный зал произошла из-за появления проблем со спиной.
Ирина Дубцова сделала перерыв в тренировках из-за диагностированной врачами грыжи

Медики диагностировали у Дубцовой грыжу. Этот недуг может причинять пациентам множество неприятных ощущений. Вдобавок, существует риск появления осложнений. Нередко у пациентов возникает защемление, которое может быть ликвидировано при помощи хирургического вмешательства. Ирина Дубцова призналась, что переживает после постановки диагноза.

Отказ от спорта для певицы несёт риск ухудшения состоянии здоровья, поскольку походы в тренажерный зал знаменитость называет важной необходимостью. За счет тренировок она запасается силами для поддержки графика выступлений и поддержания тонуса для участия в долгих гастролях. Отдельно Дубцова сообщила, что тренажерный зал помогает ей контролировать собственный вес. Артистка подчеркивает удержание своей массы на стабильном уровне в течение нескольких лет. Иногда поклонники замечают изменение внешнего вида певицы. Колебания объёма талии вызывает слухи о беременности знаменитости. Ирина Дубцова отмечает, что подобное периодически случается из-за сильных отёков на фоне колебаний содержания гормонов в её теле.

Что касается беременности, то певица отметила наличие мечты о рождении дочери. Она готова родить второго ребёнка. Достаточно долго её отношения с мужчинами складывались не лучшим образом, однако не так давно она сообщила о наличии отношений с неким возлюбленным.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:13

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