Зарубежные эксперты назвали главные опасности для здоровья в зимний период





Ученые Лундского университета в Швеции после проведенного исследования выяснили, что при достаточно низкой температуре воздуха количество инфарктов у населения возрастает. Причина кроется в реакции организма на дискомфорт от холода, что отражается на состоянии и работе кровеносных сосудов. Во время дрожания тела увеличивается нагрузка на сердце, что и может обернуться инфарктом. Также холодная пора негативно сказывается на состоянии кожи, которая становится сухой и потрескавшейся, а у некоторых женщин подобные изменения происходят и в интимном месте.Следующей опасностью эксперты называют повышение вероятности заражения гриппом, ключевую роль в ситуации играет ослабление иммунитета из-за недостатка солнечного света. Заболевание под названием экзема также в холодную и ветреную погоду может обостряться. Люди, которые много времени проводят на морозе, испытывают желание к употреблению вредных продуктов, что чревато образованием лишнего веса. Также опасностью является зимняя депрессия, развивающаяся из-за дефицита солнечного света. В завершение эксперты называют обострение астмы из-за инфекций дыхательных путей.