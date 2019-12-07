«Грызем лук и целуемся»: Анна Седокова запустила «Чиполлино-челендж»

На страничке Седоковой в социальной сети Instagram появилась публикация с роликом, на котором известная артистка ест луковицу, а после целует своего нового избранника – баскетболиста Яниса Тимма. «Чиполлино-челендж», - так исполнительница назвала свою новую идею. К слову, в подписи к этому посту знаменитость обратилась ко всем девушкам с призывом принять участие в акции и снимать такие же ролики под ее новую песню под название «Чиполлино» со своими возлюбленными, публикуя впоследствии их результаты. Победителю в этом соревновании Анна Седокова пообещала приз в виде ящика самбуки или его денежного номинала.В комментариях подписчики артистки отметили, что, несмотря на всю эту «луковую историю», у них со спортсменом получилась весьма гармоничная и приятная пара.