Китайские СМИ назвали российскую РЛС «Контейнер» ужасом для американских ВВС





Авторы издания отмечают, что несколько дней тому назад на территории Мордовии на первое боевое дежурство заступила РЛС серии «Контейнер». Эксперты уверены, что ее появление на вооружении российской армии станет очень плохой новостью для Соединенных Штатов, поскольку новая система позволяет свести к нулю все преимущества самолетов-невидимок. Сама система представлена в виде современного радара, способного обнаружить противника за 2 000 километров. «Данная РЛС станет настоящим ужасом для ВВС США с их самолетами с технологией Stealth, в том числе и для нового истребителя F-3», - говорится в материале.К числу преимуществ РЛС российского производства эксперты отнесли также универсальность ее применения, поскольку «Контейнер» способен обнаружить аэродинамические цели любого типа, начиная от самолетов, заканчивая крылатыми и даже сверхрзвуковыми ракетами.