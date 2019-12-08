Ирина Дубцова рассказала о качествах её потенциального супруга

Мужчина обязан состояться в жизни. Певица отметила, что бедный быть рядом с ней не может. Дубцова подчеркивает неспособность адекватного мужчины смириться с фактом заработка меньшей суммы, чем его спутница жизни. Отдельно знаменитость сообщила о наличии в её окружении большого количества представителей сильного пола, претендующих на близкие отношения с ней. В то же время она не рассматривает их в качестве потенциальных партнёров, поскольку нуждается в человеке, способном обеспечить себя самостоятельно.Дубцова назвала обидным мнение о наличии у неё богатого любовника. В соответствии со словами певицы, все собственные покупки и путешествия она имеет возможность оплатить благодаря постоянному труду. Ирина Дубцова воспитывает сына Артёма возрастом 13 лет, который родился в отношениях с Романом Черницыным. Пара рассталась по прошествии 4 лет после бракосочетания. После этого в жизни знаменитости были другие мужчины, но сейчас певица считает их только друзьями.