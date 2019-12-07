ВМС Ирана представили новый ударный беспилотник





По сообщению агентства, беспилотный аппарат представили во время проведения церемонии с участием контр-адмирала Хоссейна Ханзади в Конараке, что в юго-восточной части страны. Отмечается, что новый беспилотник способен автономно выполнять полет в течение суток, а также может быть применен в проведении различных военных операций, в том числе разведывательных, боевых или тактических. Максимальная дальность полета данного БПЛА составляет полторы тысячи километров, при этом, он может выполнять полет на практической высоте 4 620 метров.Примечательно, что новый дрон иранских ВМС в какой-то степени является доработанной под военные нужды версией ударного беспилотника Shahed-129, серийное производство которого было налажено еще шесть лет тому назад.