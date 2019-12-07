Intel возродила старый процессор Pentium G3420





Уведомление о возможности оформить заказ на порцессоры Pentium G3420, снятые с производства в 2015 году, компания отправила всем своим клиентам. В письме отмечается, что производитель отменяет решение о прекращении серийного производства данного CPU и, в соответствии с новым планом, делает его доступным для покупки в долгосрочной перспективе. Эксперты полагают, что решение о возрождении старого процессора вызвано высоким спросом на этот «камень» в годы его присутствия на рынке, кроме того, сейчас на рынке тоже сложилась ситуация, при которой многие интересуются именно процессорами такого формата. Наконец, возрождение Pentium G3420 могло быть продиктовано продолжающейся борьбой с дефицитом 14-нм процессоров, за что компании ранее уже пришлось приносить клиентам извинения.Стоит напомнить, Pentium G3420 построен по 22-нм техпроцессу и имеет всего 2 ядра без поддержки технологии «гиперпоточности». Базовая тактовая частота этого CPU составляет 3,2 ГГц с возможностью штатного «буста» до 3,7 ГГц. Процессор построен под сокет LGA 1150 и характеризуется тепловыделением в 53 Вт. По предварительным данным, возвращение этого чипа в продажи ориентировано преимущественно на ОЕМ-производителей, поскольку рядовой потребитель вряд ли станет интересоваться процессором, впервые выпущенным более шести лет тому назад.