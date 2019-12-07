Водопад Виктория обмелел до тонкой ручья





Для осмотра крупного водопада в Замбию прибывали многомиллионные группы туристов. По причине засухи водопад Виктория часто сталкивается со снижением уровня воды, однако в текущем году ситуация оказалась особенно контрастной по сравнению с полноводным периодом. Засуха на территории юго-восточной части Африки вызвала проблемы с поставками продовольствия для 45 млн человек по причине падения урожая.В Зимбабве и Замбии регистрируется отключение электропитания. Самая большая доля выработки электричества приходится на ГЭС в реке Замбези. Эксперты сообщили, что корректировки климата способны спровоцировать полное уничтожение водопада Виктория. При этом многие ученые отметили существование долгой истории сезонных колебаний климатических условий, как и существование времени засухи. В случае учащения подобных ситуаций можно говорить о сильных изменениях климата.