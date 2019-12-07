Названы лучшие способы повысить уровень серотонина зимой





Для того, чтобы повысить уровень серотонина в организме, рекомендуется почаще баловать себя прогулками на свежем воздухе днем. Нужно постараться выжать из того незначительного количества света, который есть зимой, максимум. Утверждается: чем больше человек гуляет днем, тем лучше его настроение. Повысить эмоциональный фон помогут также занятия спортом. Кроме общего положительного эффекта для организма тренировки также повышают уровень дофамина и серотонина, в этот же момент происходит мощный выброс эндорфинов. Также для улучшения настроения люди нуждаются в заботе и внимании. Для этого достаточно будет порадовать себя расслабляющими процедурами, вроде спа, маникюра, массажа и прочего.Наконец, отмечают эксперты, принести немного радости в серые и холодные зимние будни всегда способна вкусная еда. Разумеется, допускать бесконтрольного употребления любимых вкусностей не стоит, лучше сосредоточиться на продуктах, которые оказывают положительное влияние на организм. В числе таковых специалисты называют орехи, ананасы, сыр, яйца, семечки и тофу.