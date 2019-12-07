Водородный Hyundai Nexo установил рекорд преодолённой дистанции
Водородная модель Hyundai Nexo установила новый рекорд по преодолённой без дозаправки дистанции. Авто двигалось под управлением Бертрана Пиккара, главы Solar Impulse Foundation.
Кроссовер сумел преодолеть 778 км. Маршрут движения проходил по территории северной Франции. В завершении путешествия транспортное средство показало остаток топлива для преодоления 49 км дороги. Начало испытаний зафиксировали 25 ноября на водородной заправке FaHyenceв Саргемине, а окончился заезд спустя день у одного из музеев Ле-Бурже.
Во время путешествия водитель смог уменьшить уровень вредных выбросов приблизительно на 111,2 кг в сравнении с классическим бензиновым силовым агрегатом. Авто смогло очистить более 404 кг воздуха, что равно объему, поглощаемому за день 23 взрослыми людьми. К заезду присоединилась группа знаменитостей и политиков. Бертран Пикард сообщил, что такое приключение позволило доказать отсутствие необходимости в революционных прототипах для преодоления рекордов. Отдельно он отметил возможность создания стандартных авто с нулевым показателем выброса вредных веществ.
Кроссовер сумел преодолеть 778 км. Маршрут движения проходил по территории северной Франции. В завершении путешествия транспортное средство показало остаток топлива для преодоления 49 км дороги. Начало испытаний зафиксировали 25 ноября на водородной заправке FaHyenceв Саргемине, а окончился заезд спустя день у одного из музеев Ле-Бурже.
Во время путешествия водитель смог уменьшить уровень вредных выбросов приблизительно на 111,2 кг в сравнении с классическим бензиновым силовым агрегатом. Авто смогло очистить более 404 кг воздуха, что равно объему, поглощаемому за день 23 взрослыми людьми. К заезду присоединилась группа знаменитостей и политиков. Бертран Пикард сообщил, что такое приключение позволило доказать отсутствие необходимости в революционных прототипах для преодоления рекордов. Отдельно он отметил возможность создания стандартных авто с нулевым показателем выброса вредных веществ.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:35