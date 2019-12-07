Водородный Hyundai Nexo установил рекорд преодолённой дистанции





Кроссовер сумел преодолеть 778 км. Маршрут движения проходил по территории северной Франции. В завершении путешествия транспортное средство показало остаток топлива для преодоления 49 км дороги. Начало испытаний зафиксировали 25 ноября на водородной заправке FaHyenceв Саргемине, а окончился заезд спустя день у одного из музеев Ле-Бурже.Во время путешествия водитель смог уменьшить уровень вредных выбросов приблизительно на 111,2 кг в сравнении с классическим бензиновым силовым агрегатом. Авто смогло очистить более 404 кг воздуха, что равно объему, поглощаемому за день 23 взрослыми людьми. К заезду присоединилась группа знаменитостей и политиков. Бертран Пикард сообщил, что такое приключение позволило доказать отсутствие необходимости в революционных прототипах для преодоления рекордов. Отдельно он отметил возможность создания стандартных авто с нулевым показателем выброса вредных веществ.