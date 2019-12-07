Кайли Дженнер показала, как ее годовала дочь осваивает сноуборд
Дочери известной американской модели и телезвезды Кайли Дженнер и рэп-исполнителя Трэвиса Скотта Сторми еще не исполнилось и двух лет. Как оказалось, даже в годовалом возрасте ребенок звездной пары ведет очень активную жизнь, в частности, осваивает сноуборд.
В этот раз юная Сторми в компании своей знаменитой мамы отправилась покорять заснеженные склоны. На своей страничке в социальной сети Instagram модель написала, что это первая такая зимняя прогулка ее маленькой дочки. В этой же публикации Дженнер разместила видеоролик, на котором видно, как маленькая Сторми уверенно катается на сноуборде. Видеоролик с дочерью звезды почти сразу же обновил ее последние рекорды и набрал свыше 8,6 миллионов лайков вместе с сотнями тысяч восторженных комментариев. И такой результат был достигнут всего за несколько часов.
«Не могу перестать улыбаться», «Какая же крутая малышка», «Это так мило», - пишут удивленные комментаторы.
В этот раз юная Сторми в компании своей знаменитой мамы отправилась покорять заснеженные склоны. На своей страничке в социальной сети Instagram модель написала, что это первая такая зимняя прогулка ее маленькой дочки. В этой же публикации Дженнер разместила видеоролик, на котором видно, как маленькая Сторми уверенно катается на сноуборде. Видеоролик с дочерью звезды почти сразу же обновил ее последние рекорды и набрал свыше 8,6 миллионов лайков вместе с сотнями тысяч восторженных комментариев. И такой результат был достигнут всего за несколько часов.
«Не могу перестать улыбаться», «Какая же крутая малышка», «Это так мило», - пишут удивленные комментаторы.