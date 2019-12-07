Тимати показал разодранную новым питомцем руку
Известный российский рэпер Тимати опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фото с дикой кошкой, которая, судя по всему, живет в их с Анастасией Решетовой доме. На том же фото заметна кровоточащая рука знаменитого музыканта, что, видимо, стало следствием общения с животным.
Речь о диком камышовом коте, который на опубликованном Тимати снимке выглядит очень мило. Поначалу сложно даже представить, что жуткие раны на руке артиста – дело лап именно этого животного. Зияющие на всю правую руку ранЫ от когтей дикой кошки даже на время заставляют забыть о том, что его руки практически полностью забиты татуировками.
Поклонники сразу же поспешили поинтересоваться, зачем музыкант завел дома столь опасное животное, и не боится ли он за судьбу новорожденного малыша Ратмира. «Зачем тогда такое животное рядом с новорожденным ребенком?», «Зачем заводить такого зверя, когда в доме младенец? Не пойму», - пишут возмущенные комментарии. «И не поймете», - ответил на эти упреки сам Тимати.
Речь о диком камышовом коте, который на опубликованном Тимати снимке выглядит очень мило. Поначалу сложно даже представить, что жуткие раны на руке артиста – дело лап именно этого животного. Зияющие на всю правую руку ранЫ от когтей дикой кошки даже на время заставляют забыть о том, что его руки практически полностью забиты татуировками.
Поклонники сразу же поспешили поинтересоваться, зачем музыкант завел дома столь опасное животное, и не боится ли он за судьбу новорожденного малыша Ратмира. «Зачем тогда такое животное рядом с новорожденным ребенком?», «Зачем заводить такого зверя, когда в доме младенец? Не пойму», - пишут возмущенные комментарии. «И не поймете», - ответил на эти упреки сам Тимати.