Тимати показал разодранную новым питомцем руку





Речь о диком камышовом коте, который на опубликованном Тимати снимке выглядит очень мило. Поначалу сложно даже представить, что жуткие раны на руке артиста – дело лап именно этого животного. Зияющие на всю правую руку ранЫ от когтей дикой кошки даже на время заставляют забыть о том, что его руки практически полностью забиты татуировками.Поклонники сразу же поспешили поинтересоваться, зачем музыкант завел дома столь опасное животное, и не боится ли он за судьбу новорожденного малыша Ратмира. «Зачем тогда такое животное рядом с новорожденным ребенком?», «Зачем заводить такого зверя, когда в доме младенец? Не пойму», - пишут возмущенные комментарии. «И не поймете», - ответил на эти упреки сам Тимати.