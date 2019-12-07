Актриса Татьяна Друбич поразила молодостью и красотой в свои 59 лет на дне рождения российской Гильдии актеров
Актриса Татьяна Друбич, знакомая зрителям по ролям в фильмах «Асса» и «Десять негритят», довольно редко появляется на публике. Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа в свое время решила не оставлять профессию и продолжить работать эндокринологом. Теперь же многие поражаются тому, как молодо и привлекательно выглядит Татьяна Люсьеновна в свои 59 лет.
Кроме всего прочего, важно отметить, что Татьяна Друбич все время старалась вести закрытый образ жизни, а потому не посещала разного рода премьеры, вечеринки и другие публичные мероприятия. Именно по этой причине каждое ее появление на публике тут же вызывает серьезный интерес у окружающих. Произошло так и в рамках очередного дня рождения российской Гильдии актеров, отмечать который организаторы решили в Доме кино. Как выяснилось, актриса, которая в следующем году отметит 60-летний юбилей, остается все такой же скромной и застенчивой, а потому, как прежде, старается избегать внимания прессы.
При этом многие сразу же обратили внимание на то, в какой прекрасной форме находится артистка, поразившись тому, насколько легко ей удается сохранять красоту и молодость в столь пикантном для женщины возрасте.
Кроме всего прочего, важно отметить, что Татьяна Друбич все время старалась вести закрытый образ жизни, а потому не посещала разного рода премьеры, вечеринки и другие публичные мероприятия. Именно по этой причине каждое ее появление на публике тут же вызывает серьезный интерес у окружающих. Произошло так и в рамках очередного дня рождения российской Гильдии актеров, отмечать который организаторы решили в Доме кино. Как выяснилось, актриса, которая в следующем году отметит 60-летний юбилей, остается все такой же скромной и застенчивой, а потому, как прежде, старается избегать внимания прессы.
При этом многие сразу же обратили внимание на то, в какой прекрасной форме находится артистка, поразившись тому, насколько легко ей удается сохранять красоту и молодость в столь пикантном для женщины возрасте.