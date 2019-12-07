В интернете необычный концепт внедорожника назвали «УАЗ Илона Маска»





Фото авто было опубликовано на страницах одного из интернет-порталов, посвященных транспортным средствам. Внедорожник имеет достаточно футуристический вид, а оригинальную модель определить довольно сложно. Впереди авто имеет большое сходство с американским внедорожником Hummer. Узнать можно соответствующий бампер и окантовку для оптических элементов.На крыше инженеры разместили дополнительные сигнальные огни и прочные рейлинги. Вездеход имеет сходство с пикапом благодаря открытому багажному отделению в задней части корпуса. В интернете вездеход назвали «УАЗом» по версии Илона Маска, поскольку многие при взгляде на него вспомнили о проекте УАЗ-452 «Буханка». Отдельно автомобилисты сообщили, что именно такой вид мог получить российский внедорожник в случае разработки специалистами из США. Достаточно необычный концепт привлёк много внимания пользователей, а некоторые отметили наличие на двери багажника подписи HUAZ.