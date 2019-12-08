«Моя вера где-то блуждает»: Рита Дакота рассказала о крестинах дочери

Как признается певица, она никак не относится к православной церкви, но верит при этом в Бога. При этом она не может дать внятного объяснения тому, зачем при такой вере было крестить малышку. «Моя вера заблудилась и блуждает где-то между буддизмом, христианством и другими течениями. Поэтому я не сильно доверяю современному институту церкви, но все же верю в Бога. Считаю, пусть каждый просто верит в своего Бога и этого будет остаточно для сердечности, любви и всеобщего взаимопонимания», - отмечает она.Более того, сама артистка также является крестной матерью, но признается, что плохо справляется с обязанностями в этом статусе. «Крестная из меня, кстати, так себе. Я не очень хорошо нахожу язык с чужими детьми, но зато могу стать им лучшим другом после того, как они немного подрастут», - пишет знаменитость на своей страничке в социальной сети Instagram.