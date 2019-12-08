Опасный астероид приблизится к Земле спустя 1,5 года





Его орбита отличается недостаточной высокой стабильностью, поскольку во многом зависит от гравитации Солнца и воздействия силы притяжения планет. В октябре астероид удалился на расстояние в 6 млн км от поверхности Земли. Этот показатель менее 1 астрономической единицы. Каким станет расстояние во время следующего сближения, пока сказать нельзя.Сотрудники Американского астрономического общества сообщили, что диаметр объекта составляет 326 м. Определить массу и плотность объекта для специалистов не представляет большой сложности. Причина высокого интереса к астероиду заключается в потенциальной потребности уничтожить его при появлении опасности для Земли. Одним из методов может стать пуск ядерного заряда.