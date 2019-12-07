Коллега Дениса Косякова заявила на него в полицию за клевету





В адрес своей коллеги Косяков использовал не самые приятные выражения. Артист подчеркивал, что доверял Ковалёвой, которая была его агентом в многосерийной картине «Любовь на районе»., — отметил Косяков.Пиар-агент Сергей Дворцов рассказал журналистам о том, что в работе у Ковалёвой всё достаточно хорошо, однако ситуация отрицательно отразилась на состоянии её здоровья. Причина сильных переживаний заключается в частом получении угроз и оскорблений. Ковалёва сделала официальное опровержение сообщения Дениса Косякова. Она отметила, что не видела его 10 лет и не поддерживала контактов., — сообщила Ковалёва, подчеркивая факт клеветы актёра.Она выразила непонимание причин разговора Дениса Косякова о ней. Ковалёва добавила, что встречалась с актёром в Бабушкинском суде российской столицы, поскольку она подавала против него иск по факту защиты чести. Это случилось в 2010-м. Невзирая на судебные разбирательства актриса продолжает свою работу и устраивает мастер-классы для желающих найти работу в сфере кино и телевидения.