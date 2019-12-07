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Коллега Дениса Косякова заявила на него в полицию за клевету

Коллега Дениса Косякова подала против него заявление в полицию, обвинив в клевете. В конце октября артист рассказал своим поклонникам о якобы случившемся обмане со стороны его экс-помощницы Ольги Ковалевой, а та в ответ оформила документ в полиции.
Коллега Дениса Косякова заявила на него в полицию за клевету

В адрес своей коллеги Косяков использовал не самые приятные выражения. Артист подчеркивал, что доверял Ковалёвой, которая была его агентом в многосерийной картине «Любовь на районе».

«Ввиду отсутствия статуса ИП заработную плату передавали ей. В какой-то момент решила не возвращать мне. Судился с ней, после чего она получила требование от госоргана отдать 600 тысяч рублей. Вот и всё. Теперь она должна такую сумму», — отметил Косяков.

Пиар-агент Сергей Дворцов рассказал журналистам о том, что в работе у Ковалёвой всё достаточно хорошо, однако ситуация отрицательно отразилась на состоянии её здоровья. Причина сильных переживаний заключается в частом получении угроз и оскорблений. Ковалёва сделала официальное опровержение сообщения Дениса Косякова. Она отметила, что не видела его 10 лет и не поддерживала контактов.

«Он разместил в общественном доступе видео со словами о моём якобы долге в размере 600 тысяч рублей. Помимо этого, оскорблял меня и натравил публику для передачи мне различного рода “приветов”. Сегодня веду разговор с участковыми по заявлению против Косякова. Ответы мне переданы. Дополнительно получила справки об отсутствии каких-либо судимостей и долговых обязательств», — сообщила Ковалёва, подчеркивая факт клеветы актёра.

Она выразила непонимание причин разговора Дениса Косякова о ней. Ковалёва добавила, что встречалась с актёром в Бабушкинском суде российской столицы, поскольку она подавала против него иск по факту защиты чести. Это случилось в 2010-м. Невзирая на судебные разбирательства актриса продолжает свою работу и устраивает мастер-классы для желающих найти работу в сфере кино и телевидения.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:37

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