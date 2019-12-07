Эксперты назвали главные ошибки зимней эксплуатации автомобиля





Одной из самых распространенных ошибок, по словам специалистов, является длительный прогрев двигателя в голодную погоду. По их утверждению, прогревать мотор замерзшего автомобиля дольше 1-2 минут – очень плохая идея. Вопреки расхожему мнению о том, что эта процедура продлевает срок его службы, специалисты уверены в обратном – работа на холостых оборотах только сокращает ресурс силовой установки. Кроме того, в таких ситуациях заметно увеличивается расход топлива. Еще одной важной ошибкой считается прокрутка стартера мотора до упора. Если запустить двигатель с первого раза не удалось, крутить стартер дальше нет никакого смысла. В такой ситуации лучше всего вернуть ключ в замке зажигания в начальное положение, подождать пару секунд и попытаться завести еще раз. Если водитель понимает, что проблема в севшем аккумуляторе, лишний раз его лучше не мучить.Наконец, существует и такая распространенная ошибка, как попытки снять наледь со стекол и замков с помощью кипятка. Такие действия, отмечают эксперты, можно назвать лучшим способом разбить стекло. Отмечается, что в современных автомобилях стекла и без того довольно тонкие, а потому испортиться они могут даже при включении горячего обдува в холодном авто. А если плеснуть в них кипятком, то они с высокой долей вероятности лопнут.