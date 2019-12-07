До пластики участница «Дом-2» Виктория Цатурян была обыкновенной простушкой





Пластика, которую себе сделала Виктория Цатурян, ей явно пошла на пользу. Такой вывод сделали телезрители, когда увидели старые фото девушки в Сети. Для того, чтобы точно понять, как сильно Вика преобразилась, они даже взяли две ее фотографии в свадебном платье и сравнили.Сейчас Виктория Цатурян выглядит настолько эффектно, что можно только позавидовать. Если внимательно присмотреться, то становится понятно, что девушка переделала в себе практически все.Так, она сделала себе пластику груди, а также немного изменила форму носа и подкачала свои скулы и губы. Поменяла Виктория и полностью свой имидж. Зрители даже отметили, что естественность ей явно была не совсем к лицу.