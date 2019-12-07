В Москве грузовой поезд отрезал ногу женщине





Инцидент имел место на ж/д путях на 1-й Мытищинской улице недалеко от жилого дома. Пострадавшей женщине 66 лет, а после происшествия медики госпитализировали гражданку в медучреждение. Сообщается, что грузовой поезд отрезал пострадавшей нижнюю конечность.Правоохранители выясняют детали и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, гражданка пересекала железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. О ее состоянии здоровья в данный момент информации нет.