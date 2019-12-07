Сопровождение крылатой ракеты «Нептун» украинскими истребителями показали на видео





Видеозапись полета ракеты в сопровождении боевых истребителей позднее была опубликована в Сети. Сообщается, что новая украинская противокорабельная ракета РК-360 была разработана на базе старой советской ракеты Х-35. Старое вооружение было тщательно доработано, получило новейшие системы управления и улучшенные технические характеристики. Ракета осуществляет полет на высоте до 300 метров, а масса ее боевой части составляет 300 килограммов. Новый «Нептун» оснащается двигателем МС-400, обеспечивающим высокий уровень надежности и обладающим хорошими показателями по топливной экономичности и устойчивости к перепадам температуры воздуха и атмосферного давления.Примечательно, что весной текущего года Украина уже проводила тесты этой же ракеты. Так, в апреле «Нептун» преодолел 225 километров по довольно сложно траектории, меняя высоту полета от 300 до 10 метров.