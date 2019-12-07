В производство запустят супермощную версию Shelby F-150 Super Snake Sport Concept
В рамках международной выставки тюнинг-проектов SEMA презентовали концептуальную версию Shelby F-150 Super Snake Sport. Авто поразило своей мощностью.
По словам разработчиков, планируется выпуск модели в количестве 250 единиц. Мощнейший концепт был собран инженерами на основе пикапа F-150, получившего полный привод. Специалистами был изменён экстерьер версии. В авто установили новую радиаторную решётку, имеющую ячеистые формы. Также авто похвастается другим передним бампером и уникальным сплитером. Ещё была заменена тормозная система. Версию F-150 наделили 22-дюймовыми колёсными дисками, а также эффективными полосами на кузове. Салон авто получил современные кресла, кожаную отделку, карбоновые детали. Транспортное средство оснащается новыми датчиками, системами помощи водителю, уникальными ковриками, специальной табличкой для водителя.
В число особенностей концептуальной версии стоит отнести систему выхлопных труб от Borla, а также новую подвеску. Транспортное средство оснащают двумя силовыми пятилитровыми агрегатами V8 на 395 лошадиных сил, либо двигателем с турбонаддувом, генерирующим 770 лошадиных сил. Пикапы начнут выпускать в 2020 году. Авто будут стоить около 86 000 – 93 000 долларов.
По словам разработчиков, планируется выпуск модели в количестве 250 единиц. Мощнейший концепт был собран инженерами на основе пикапа F-150, получившего полный привод. Специалистами был изменён экстерьер версии. В авто установили новую радиаторную решётку, имеющую ячеистые формы. Также авто похвастается другим передним бампером и уникальным сплитером. Ещё была заменена тормозная система. Версию F-150 наделили 22-дюймовыми колёсными дисками, а также эффективными полосами на кузове. Салон авто получил современные кресла, кожаную отделку, карбоновые детали. Транспортное средство оснащается новыми датчиками, системами помощи водителю, уникальными ковриками, специальной табличкой для водителя.
В число особенностей концептуальной версии стоит отнести систему выхлопных труб от Borla, а также новую подвеску. Транспортное средство оснащают двумя силовыми пятилитровыми агрегатами V8 на 395 лошадиных сил, либо двигателем с турбонаддувом, генерирующим 770 лошадиных сил. Пикапы начнут выпускать в 2020 году. Авто будут стоить около 86 000 – 93 000 долларов.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:03