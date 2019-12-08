Егор Крид расплакался при виде себя в фильме «(НЕ)идеальный мужчина»

Мыслями о фильме он поделился в студии проекта «Вечерний Ургант». Крид получил главную роль в фильме и уже ознакомился с готовой кинолентой. Музыкант отметил, что опасался остаться с разочарованием своим выполнением поставленной режиссёром задачи. Помимо этого, он осознавал, что фильм оценят многочисленные фанаты, поэтому надеялся на достаточно хороший итог своей работы., - отметил Крид.В соответствии со словами певца, в какой-то момент просмотра он сам забыл, что принимал участие в съёмках. При этом в конце картины едва не заплакал. Теперь Егор Крид намерен развивать свою актёрскую карьеру. Артист уже знает о возможных ролях на будущее. Певец хочет появиться на экранах в фильме ужасов. Хорошим результатом он считает роль супергероя, поскольку остаётся большим поклонником вселенной Marvel.