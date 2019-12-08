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Егор Крид расплакался при виде себя в фильме «(НЕ)идеальный мужчина»

Егор Крид заплакал при виде своего образа в картине «(НЕ)идеальный мужчина». Артист признался, что кинодебют вдохновил его на развитие актёрской карьеры.

Мыслями о фильме он поделился в студии проекта «Вечерний Ургант». Крид получил главную роль в фильме и уже ознакомился с готовой кинолентой. Музыкант отметил, что опасался остаться с разочарованием своим выполнением поставленной режиссёром задачи. Помимо этого, он осознавал, что фильм оценят многочисленные фанаты, поэтому надеялся на достаточно хороший итог своей работы.

«Собрал всех хороших знакомых, чтобы составить мнение из отзывов людей, готовых откровенно сказать мне, хорошо получилось или плохо. Очень громко билось сердце», - отметил Крид.

В соответствии со словами певца, в какой-то момент просмотра он сам забыл, что принимал участие в съёмках. При этом в конце картины едва не заплакал. Теперь Егор Крид намерен развивать свою актёрскую карьеру. Артист уже знает о возможных ролях на будущее. Певец хочет появиться на экранах в фильме ужасов. Хорошим результатом он считает роль супергероя, поскольку остаётся большим поклонником вселенной Marvel.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 02:07

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