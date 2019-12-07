Блогер Настя Ивлеева приняла участие в пресс-конференции Дмитрия Медведева





Социальные сети, к слову, бурно обсуждают появление Ивлеевой на пресс-конференции председателя правительства России. Многие пользователи отмечают, что знаменитость на этом мероприятии чувствовала себя не совсем комфортно и держалась довольно скованно. К слову, сама телеведущая этого даже не скрывала, кроме всего прочего, она даже решила сиронизировать на этот счет. В stories на ее страничке в соцсети Instagram позднее появилось фото с ее сосредоточенным лицом. Подпись к этому снимку, оставленная самой Ивлеевой, гласит: «Когда перепутала вечеринки».Свой вопрос главе Кабмина Ивлеева все же задала, спросив у Медведева, планируется ли закрыть YouTube после принятия закона о «суверенном Интернете». Премьер знаменитость успокоил, отметив, что подобные шаги в ближайшие планы российских властей не входят.