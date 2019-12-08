Медики перечислили продукты, которые следует употреблять в определенное время суток





К таковым относится рис, который лучше переваривается в дневное время, когда метаболические процессы ускоряются. Употребляя его в указанное время, человек поможет своему организму превратить углеводы в энергию, а не в жировые отложения. Польза яблок значительно увеличивается утром, так как пектин в их составе помогает нормализировать работу ЖКТ, предотвращает запоры и выводит канцерогены. В вечернее время фрукт может перезагрузить пищеварительную систему. Что касается сладких лакомств, ученые рекомендуют есть их в первой половине дня. Времени до наступления ночи будет вполне достаточно для сгорания калорий, которые не превратятся в жир.Бананы стоит есть в обеденное время, так как они способствуют нормализации уровня кислотности в желудке, избавляют от изжоги и помогают пищеварительной системе нормально работать. Обеденное время подходит и для мяса, ведь вечером такая еда создаст нагрузку на желудок, что негативно отразится на сне. Идеальным продуктом для ужина являются бобовые. Именно они снижают уровень плохого холестерина и помогают с легкостью уснуть. В перечень вечерних продуктов попали орехи и молоко, а к тем, которые лучше употреблять ранним утром, сыр, инжир и абрикосы.