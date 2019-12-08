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Медики перечислили продукты, которые следует употреблять в определенное время суток

Употребление некоторых продуктов в «не свое» время может привести к ощущениям дискомфорта в желудке. Чтобы этого избежать, медики перечислили такие продукты, усваивающиеся лучше в определенное время суток.

К таковым относится рис, который лучше переваривается в дневное время, когда метаболические процессы ускоряются. Употребляя его в указанное время, человек поможет своему организму превратить углеводы в энергию, а не в жировые отложения. Польза яблок значительно увеличивается утром, так как пектин в их составе помогает нормализировать работу ЖКТ, предотвращает запоры и выводит канцерогены. В вечернее время фрукт может перезагрузить пищеварительную систему. Что касается сладких лакомств, ученые рекомендуют есть их в первой половине дня. Времени до наступления ночи будет вполне достаточно для сгорания калорий, которые не превратятся в жир.

Бананы стоит есть в обеденное время, так как они способствуют нормализации уровня кислотности в желудке, избавляют от изжоги и помогают пищеварительной системе нормально работать. Обеденное время подходит и для мяса, ведь вечером такая еда создаст нагрузку на желудок, что негативно отразится на сне. Идеальным продуктом для ужина являются бобовые. Именно они снижают уровень плохого холестерина и помогают с легкостью уснуть. В перечень вечерних продуктов попали орехи и молоко, а к тем, которые лучше употреблять ранним утром, сыр, инжир и абрикосы.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:10

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