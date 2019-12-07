«Нож соскользнул»: Дочь певицы Любови Успенской получила очередную травму
Дочь королевы русского шансона Любови Успенской получила очередную травму. О ранении ножом 29-летней Татьяны Плаксиной сообщает "Телепрограмма".
На обнародованном снимке она позирует в футболке, а ее левая рука плотно забинтована. Сообщается, что Татьяна Плаксина поранилась, пытаясь открыть краску. «Нож соскользнул», - объяснила она свою травму. Татьяна Плаксина также отметила, что с ней регулярно происходят разного рода неприятности. Так, в минувшем году во время отдыха в экзотической Коста-Рике дочь известной артистки упала с велосипеда и сильно повредила челюсть. Знаменитая мать оплатила ей лечение в лучших клиниках Европы, а после еще и реабилитацию, которая проходила в Таиланде. После нескольких операций на лице инструктор по йоге оправилась, но теперь столкнулась с очередной травмой.
На обнародованном снимке она позирует в футболке, а ее левая рука плотно забинтована. Сообщается, что Татьяна Плаксина поранилась, пытаясь открыть краску. «Нож соскользнул», - объяснила она свою травму. Татьяна Плаксина также отметила, что с ней регулярно происходят разного рода неприятности. Так, в минувшем году во время отдыха в экзотической Коста-Рике дочь известной артистки упала с велосипеда и сильно повредила челюсть. Знаменитая мать оплатила ей лечение в лучших клиниках Европы, а после еще и реабилитацию, которая проходила в Таиланде. После нескольких операций на лице инструктор по йоге оправилась, но теперь столкнулась с очередной травмой.