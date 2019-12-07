Эксперты назвали самый дорогой авиабилет из России на новогодние праздники





Ценник на перелёт составляет 355 тысячи рублей из расчета на оплату поездки в обе стороны. Соответствующие результаты представили СМИ со ссылкой на данные портала OneTwoTrip. По итогам анализа ценников на билеты поездов и самолётов, которые были оформлены на период новогодних праздников, выяснилось, что вторым по стоимости оказался билет рейса Москва-Тенерифе. Он обошёлся покупателю в 310 тысяч рублей.Билет на самолёт Москва-Дубай оценили в 270 тысяч рублей. За аналогичную сумму жители столицы могут отправиться в Гонконг. Замыкает ТОП-5 дорогих билетов на период новогодних торжеств рейс в Лос-Анджелес с показателем в 254 тысячи рублей. Из сегмента путешествий с использованием поездов наиболее дорогостоящей назвали поездку по маршруту Владивосток-Москва. Использование люксового вагона потребовало от пассажира оплату в размере 43,2 тысячи рублей.Путешествие на «Сапсане» из столицы в Петербург обошлось в 20,1 тысячи рублей. Стоимость поездки по маршруту Биробиджан-Иркутск в условиях люкс составила 18,7 тысячи рублей. На четвёртой позиции находится поездка Петербург-Сочи с ценником в 16,5 тысячи рублей, на пятой строчке расположился билет Омск-Санкт-Петербург со стоимостью 16,4 тысячи рублей. В целях анализа применялась информация о цене оформления авиабилетов с датами отправки 28-31 декабря.