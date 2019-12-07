Ученые назвали ягоды боярышника лучшим средством для снижения уровня холестерина





Как правило, повышение уровня холестерина в крови вызвано плохим питанием, малоподвижным образом жизни, лишним весом и рядом других проблем. В таком состоянии организм испытывает дополнительную нагрузку, а его сердечно-сосудистая система находится под угрозой возникновения различных заболеваний. Снизить холестерин поможет изменение рациона со снижением количества жирной пиши в нем, отказ от сигарет, сокращение потребления спиртных напитков и добавление в пищу ягод боярышника. Как утверждают ученые, крошечные ягоды с давних времен использовались в качестве эффективного питательного вещества и лекарственного средства от огромного числа заболеваний, начиная от проблем с работой желудочно-кишечного тракта, заканчивая гипертонией. Теперь эффективность боярышника доказана научным методом. Проведенное специалистами исследование с использованием лабораторных грызунов показало, что регулярное употребление экстракта из ягод боярышника позволяет добиться снижения вредного холестерина на 28-47%.При этом отмечается, что в крови человека всегда присутствуют два вида жиров: триглицериды и холестерин. Их нормальное соотношение играет важную роль для выработки гормонов, поэтому их уровень важно контролировать.