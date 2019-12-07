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Ученые назвали ягоды боярышника лучшим средством для снижения уровня холестерина

Высокий уровень холестерина в крови приводит к закупориванию кровеносных сосудов и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов. Однако у каждого человека есть возможность добиться снижения уровня содержания в крови этого типа жира. Специалисты назвали лучшие средства для этого, особенно отметив пользу ягод боярышника.
Ученые назвали ягоды боярышника лучшим средством для снижения уровня холестерина

Как правило, повышение уровня холестерина в крови вызвано плохим питанием, малоподвижным образом жизни, лишним весом и рядом других проблем. В таком состоянии организм испытывает дополнительную нагрузку, а его сердечно-сосудистая система находится под угрозой возникновения различных заболеваний. Снизить холестерин поможет изменение рациона со снижением количества жирной пиши в нем, отказ от сигарет, сокращение потребления спиртных напитков и добавление в пищу ягод боярышника. Как утверждают ученые, крошечные ягоды с давних времен использовались в качестве эффективного питательного вещества и лекарственного средства от огромного числа заболеваний, начиная от проблем с работой желудочно-кишечного тракта, заканчивая гипертонией. Теперь эффективность боярышника доказана научным методом. Проведенное специалистами исследование с использованием лабораторных грызунов показало, что регулярное употребление экстракта из ягод боярышника позволяет добиться снижения вредного холестерина на 28-47%.

При этом отмечается, что в крови человека всегда присутствуют два вида жиров: триглицериды и холестерин. Их нормальное соотношение играет важную роль для выработки гормонов, поэтому их уровень важно контролировать.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:43

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