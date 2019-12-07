Данные о Samsung Galaxy A51 с квадрокамерой раскрыли в интернете
Южнокорейская компания Samsung готовится к презентации Galaxy A51. Смартфон официально дебютирует 12 декабря, однако уже сегодня в интернете раскрыли данные об этом устройстве.
В то же время эксперты прогнозируют высокий спрос на новинку в рамках бюджетного сегмента. К числу положительных сторон смартфона можно отнести присутствие в составе конструкции квадрокамеры, которая не применялась в устройствах с аналогичными ценовыми рамками. Базовый модуль укомплектован матрицей на 48 Mpx. Селфишот получит матрицу с разрешающей способностью на 32 Mpx.
Помимо прочего, появилась информация о том, что масса смартфона Galaxy A51 составит всего 171 г. В реализации появятся сразу 4 версии устройства в различных цветовых решениях. Под поверхностью дисплея расположен дактилоскопический сканер. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 4 тысячи мАч и поддержку быстрой зарядки производительностью 15 Вт. В качестве процессора станет использоваться чип Exynos 9611. Объём ОЗУ составит 4-6 ГБ в зависимости от типа модификации девайса. Смартфон укомплектуют ПЗУ на 64 ГБ либо 128 ГБ.
В то же время эксперты прогнозируют высокий спрос на новинку в рамках бюджетного сегмента. К числу положительных сторон смартфона можно отнести присутствие в составе конструкции квадрокамеры, которая не применялась в устройствах с аналогичными ценовыми рамками. Базовый модуль укомплектован матрицей на 48 Mpx. Селфишот получит матрицу с разрешающей способностью на 32 Mpx.
Помимо прочего, появилась информация о том, что масса смартфона Galaxy A51 составит всего 171 г. В реализации появятся сразу 4 версии устройства в различных цветовых решениях. Под поверхностью дисплея расположен дактилоскопический сканер. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 4 тысячи мАч и поддержку быстрой зарядки производительностью 15 Вт. В качестве процессора станет использоваться чип Exynos 9611. Объём ОЗУ составит 4-6 ГБ в зависимости от типа модификации девайса. Смартфон укомплектуют ПЗУ на 64 ГБ либо 128 ГБ.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:18