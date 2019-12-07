Звезда "Дом-2" Маргарита Марсо шикарно украсила дом на Кипре к Рождеству





До предстоящих зимних праздников еще практически около трех недель. Чуть меньше до католического Рождества, но, скорее всего, и его тоже собирается отмечать девушка. Так, она уже начала к нему готовиться. К такому выводу можно прийти, если увидеть, как она преобразила свой дом. В ее гостиной уже явно готовы встречать как Новый год, так и Рождество. Свой камин она декорировала специальными деревянными буквами, а именно надписью «Счастливого Рождества». Тут же специально для подарков разместились зимние сапожки. Появилась в помещении и традиционная новогодняя ель. Ее украсили шарами, а также гирляндами.Сама Маргарита отметила, что праздник уже не за горами, и если вчера она его еще не ощущала, то после того, как дом был приведен в порядок, кажется волшебство летает в воздухе. Стоит отметить, что это будет первый Новый год, который семья Маргариты Марсо отметит на Кипре, они вместе с семьей переехали туда в марте этого года.