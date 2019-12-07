Названы простые и доступные продукты, которые помогут в заживлении шрамов





Так, в список наиболее целебных в этом смысле продуктов включена кокосовая вода, стоимость которой составляет всего 150 рублей за пол литра. В составе этого продукта содержится большое количество антиоксидантов, что наделяет его способностью заживлять раны максимально быстро. Специалисты рекомендуют протирать пораженные участки ваткой, предварительно смоченной кокосовой водой, два раза в день. Не менее целебными свойствами может похвастать и масло какао. При цене в 750 рублей за 500 граммов этот продукт при нанесении на кожу стимулирует ее быстрое восстановление.Справиться со следами ожогов и порезов помогает кртофель. Его нужно измельчить с помощью терки до образования однородной массы, а после пересыпать в бинт, который прикладывается к проблемным участкам на пять минут. Главное помнить, что избавиться от старых шрамов картофель не поможет, зато с новыми справится в большинстве случаев.