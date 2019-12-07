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Елена Малышева опровергла некоторые мифы о процедуре МРТ

Известная телеведущая Елена Малышева решила рассказать своим поклонникам о процедуре МРТ, опровергнув некоторые мифы о таком виде обследования. На эту тему она записала видеоролик, разместив его на своей странице в Instagram.
Елена Малышева опровергла некоторые мифы о процедуре МРТ

Малышева пояснила, что МРТ и КТ являются абсолютно разными процедурами, хотя некоторые люди уверены в обратном. Первое обследование проводится при помощи аппарата с магнитом, а второе основано на рентгеновских лучах. Также многие уверены, что МРТ не требует предварительной подготовки, что не соответствует действительности. Перед процедурой рекомендуется не пить никакую жидкость за два часа до проведения. Третьим мифом Малышева называет мнение о болезненных ощущениях во время обследования. Как оказалось, это не так, ведь пациент подвергается воздействию магнитных импульсов, не приносящих дискомфорт.

Опровергла телеврач и миф о том, что МРТ вредит человеческому организму. На самом деле процедура абсолютно безвредна, так как не подвергает человека какому-либо излучению. Некоторые пациенты считают, что вместо других процедур лучше пройти МРТ, однако обследование назначается только в определенных случаях. Например, когда другие методы не принесли необходимого результата.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 22:03

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