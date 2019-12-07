Экс-участница «Дом-2» Алиса Литинская рассказала, что ее жених родом с Востока





Совсем недавно Алиса Литинская перестала скрывать от всех своего будущего супруга. Девушка начала в Сети размещать совместные снимки со своим парнем. Так, она дала всем понять, что ее отношения с молодым человеком полны гармонии. Подписчики тут же подчеркнули, что внешность у мужчины явно не русская, и спросили, с какой же он страны. Литинская ответила коротко и ясно, что он родом с Ирана.Своим отношениям со своим возлюбленным Алиса посвятила целую публикацию в Сети. Она отметила, что они построены полностью на доверии, потому что если есть ревность, то это губительно.Стоит подчеркнуть, что сейчас пара готовится к предстоящей свадьбе, ведь в октябре этого года ей сделали предложение. Отношениям влюбленных уже полтора года и на данный момент они живут в Испании, хотя в будущем хотели бы переехать в Америку. История их любви началась на Кипре, когда они отдыхали в одном из местных казино. Алиса Литинская рассказала, что ее будущий супруг старше на 12 лет, но ее этот факт никак не смущает, потому что они с легкостью находят общий язык.