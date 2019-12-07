Лариса Гузеева предупредила о мошенниках, использующих ее фото в соцсетях

Лариса Гузеева часто общается с фанатами и делится с ними различными советами. В комментарии к новому посту актриса попросила подписчиков быть внимательными, поскольку в интернете появились мошенники, которые создают страницы с ее фотографиями и отвечают пользователям от ее имени, параллельно они публикуют рекламу. Также знаменитость сообщила, что уже устала банить таких мошенников.Подписчики решили успокоить телеведущую. Они сообщили ей, что не стали бы задавать вопросы на сомнительных страницах в социальных сетях, даже если бы там было ее фото. Также фанаты поддержали Ларису Гузееву и написали, чтобы та не обращала внимания на завистников. Публикация уже набрала почти 2 000 отметок "Мне нравится".