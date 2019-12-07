Ксения Бородина поддержала фанатов искусственного меха
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина недавно показала в Instagram снимок, где предстала в новой шубе, изготовленной из искусственного меха. Поклонники тут же поддержали знаменитость и похвалили ее за то, что она отказывается от натуральных вещей.
Ксения Бородина показала на своей странице в Instagram снимок из бутика. В кадре знаменитость предстала в искусственной шубе, подписав его кратко: "Утеплилась". Фанаты тут же отреагировали на публикацию звезды, отметив, что эта вещь делает ее старше, чем Бородина есть на самом деле, возможно, из-за цвета.
В целом же поклонники довольны тем, что Ксения Бородина отказалась от натуральных вещей в пользу искусственных материалов, в частности, мехов. Стоит отметить, что телеведущая часто вступает в конфликты со своими фолловерами, если ей не нравится критика одежды или других вещей.
Ксения Бородина показала на своей странице в Instagram снимок из бутика. В кадре знаменитость предстала в искусственной шубе, подписав его кратко: "Утеплилась". Фанаты тут же отреагировали на публикацию звезды, отметив, что эта вещь делает ее старше, чем Бородина есть на самом деле, возможно, из-за цвета.
В целом же поклонники довольны тем, что Ксения Бородина отказалась от натуральных вещей в пользу искусственных материалов, в частности, мехов. Стоит отметить, что телеведущая часто вступает в конфликты со своими фолловерами, если ей не нравится критика одежды или других вещей.