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Врачи назвали длительное голодание опасным

Врачи-эндокринологи предупреждают, что слепое следование неоднозначным диетам и популярным методикам похудения может обернуться большими неприятностями. Немногим ранее, к слову, американские диетологи предложили систему интервального голодания, которая вполне может оказаться смертельно опасной для некоторых людей.
Врачи назвали длительное голодание опасным

Дело в том, что суть предложенного американскими специалистами метода заключается в продолжительном отказе от пищи. Согласно их выводам, полезным будет питаться лишь в течение 10 часов в сутки, а в остальные 14 часов, лишить себя любой пищи. Эти выводы ученые из США подтверждают результатами проведенного исследования, по итогам которого добровольцам даже удалось сбросить несколько килограммов за три месяца. При этом, как утверждают российские эндокринологи, ставить подобные эксперименты над своим организмом, не зная его точного состояния, может быть опасно.

«Если человек полностью обследован, у него нет патологий и проблем с уровнем сахара, нет заболеваний ЖКТ, тогда, разумеется, можно попробовать придерживаться интервального голодания, однако только после подробных консультаций со специалистом и под присмотром опытного диетолога», - утверждают они.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:06

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