В компании Sony создали способ для игры на PlayStation 5 вне дома





Компания Sony оформила в патентном бюро США бумагу на нестандартный контроллер для PS 5, который может использоваться как дома, так и на значительном удалении от консоли. Подобное особенно интересно ввиду недавних новостей относительно отказа Sony от производства портативных консолей нового поколения. О новом патенте сообщил портал LetsGoDigital, в материале которого схемы чертежей и реалистичные рендеры. В соответствии с данными источника, частично функции нового контроллера станут доступны уже в конструкции DualShock 5, который произведён параллельно с консолью PS 5 по прошествии всего года.Патент на многофункциональный девайс включает в себя дактилоскопический сканер, малогабаритный дисплей и пульсометр. За пределами дома пользователь получит возможность играть с подобным контроллером в мини-игры, подобно использованию маломощной портативной консоли. Девайс получил отдельный блок памяти и возможность соединяться с иными устройствами либо выходить в интернет. В качестве примера могут выступать консоли и смарт-телевизоры.Помимо этого, контроллер получил возможность отслеживать геолокацию пользователя в комплекте с использованием различных приложений для самых разных случаев. В частности, пользователь сможет использовать дисплей для отображения карты, проверки почтового сервиса, игр в компании друзей.