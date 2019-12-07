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В компании Sony создали способ для игры на PlayStation 5 вне дома

В компании Sony создали метод, который поможет клиентам играть на PlayStation 5 за пределами своего дома. Стали известны необычные особенности контроллера DualShock 5 для новой консоли.

Компания Sony оформила в патентном бюро США бумагу на нестандартный контроллер для PS 5, который может использоваться как дома, так и на значительном удалении от консоли. Подобное особенно интересно ввиду недавних новостей относительно отказа Sony от производства портативных консолей нового поколения. О новом патенте сообщил портал LetsGoDigital, в материале которого схемы чертежей и реалистичные рендеры. В соответствии с данными источника, частично функции нового контроллера станут доступны уже в конструкции DualShock 5, который произведён параллельно с консолью PS 5 по прошествии всего года.

Патент на многофункциональный девайс включает в себя дактилоскопический сканер, малогабаритный дисплей и пульсометр. За пределами дома пользователь получит возможность играть с подобным контроллером в мини-игры, подобно использованию маломощной портативной консоли. Девайс получил отдельный блок памяти и возможность соединяться с иными устройствами либо выходить в интернет. В качестве примера могут выступать консоли и смарт-телевизоры.

Помимо этого, контроллер получил возможность отслеживать геолокацию пользователя в комплекте с использованием различных приложений для самых разных случаев. В частности, пользователь сможет использовать дисплей для отображения карты, проверки почтового сервиса, игр в компании друзей.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:27

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