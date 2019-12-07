Во Франции раскопали статуэтку Венеры возрастом 23 тысячи лет
В процессе раскопок вблизи города Амьен на севере Франции археологи Национального института профилактических археологических исследований (Inrap) обнаружили статуэтку Венеры. Находка возрастом 23 тысячи лет принадлежит к эпохе раннего палеолита и сбереглась в превосходном состоянии.
Этот факт свидетельствует о присутствии современных людей в эпоху палеолита и принадлежность к культуре Граветта, которая развивалась в Европе 28-22 тысяч лет назад. Высота найденной фигурки Богини плодородия составляет 4 см. Она характеризуется стеатопигией — повышенным отложением подкожного жирового слоя на ягодицах, грудь также гипертрофирована.
Руки на статуэтке просто изображены, лицо без четких линий. Также у Венеры на голове были сделаны тонкие сетчатые зарубки, как будто бы «прическа». Все эти характеристики свойственны изделиям того периода. Такого рода фигурки раньше были раскопаны на юге Франции. Это делает находку особенно ценной.
Археологи думают, что в Ренанкуре была мастерская, специализацией которой являлось изготовление различных фигурок. Об этом свидетельствует обнаружение на территории раскопок множества кусочков мела. Они напоминают отходы от производства.
Этот факт свидетельствует о присутствии современных людей в эпоху палеолита и принадлежность к культуре Граветта, которая развивалась в Европе 28-22 тысяч лет назад. Высота найденной фигурки Богини плодородия составляет 4 см. Она характеризуется стеатопигией — повышенным отложением подкожного жирового слоя на ягодицах, грудь также гипертрофирована.
Руки на статуэтке просто изображены, лицо без четких линий. Также у Венеры на голове были сделаны тонкие сетчатые зарубки, как будто бы «прическа». Все эти характеристики свойственны изделиям того периода. Такого рода фигурки раньше были раскопаны на юге Франции. Это делает находку особенно ценной.
Археологи думают, что в Ренанкуре была мастерская, специализацией которой являлось изготовление различных фигурок. Об этом свидетельствует обнаружение на территории раскопок множества кусочков мела. Они напоминают отходы от производства.
В мире
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:09