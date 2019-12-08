Роскошная грудь дочери Игоря Крутого Виктории взбудоражила поклонников

На показанном снимке Виктория Крутая позирует в открытом купальнике черного цвета, который выгодно подчеркивает ее соблазнительные формы. Образ дополнен полным отсутствием макияжа и стильной соломенной шляпкой с лентой в тон купальнику. В кадре все выглядит очень соблазнительно. К слову, на фоне можно рассмотреть сам пляж с лежаками, за которыми простирается синяя гладь морской волны. Вероятнее всего, отдыхать в декабре дочь маэстро предпочитает в теплых краях, подальше от российской стужи.«Загораем на солнце», - гласит подпись дочери Игоря Крутого под этой публикацией. Многочисленные поклонники сразу же оценили пышность форм девушки и оставили под этим фото несколько тысяч лайков всего за пару часов после публикации. Разумеется, хватает под записью и восторженных комментариев, подавляющее большинство из которых обращают внимание на то, как прекрасно выглядит Виктория.