Доступ к WhatsApp и Instagram могут заблокировать
Доступ к сервисам WhatsApp и Instagram могут заблокировать по причине иска компании Blackberry против Facebook. Последняя обвиняется в нарушении зафиксированных патентами авторских прав.
После проигрыша дела многие приложения Facebook могут оказаться заблокированными. Данная мера грозит сервисам WhatsApp и Instagram в Германии. Не исключается распространение меры наказания и на другие страны. В соответствии с предварительным решением судебного органа, иск Blackberry был признан правомерным для всех 10 случаев, описанных исковой заявкой. В случае сохранения развития дела, Facebook не сможет использовать в Германии ряд своих приложений.
Компания Blackberry не сумела удержаться на рынке смартфонов, однако компания Facebook активно обновляет сервисы для мобильных устройств. Владелец самой крупной соцсети мира не намеревается от судебного разбирательства и уходить с части региона Европы. Разработчики готовятся к переделке приложений в целях недопущения нарушения чужих авторских прав.
После проигрыша дела многие приложения Facebook могут оказаться заблокированными. Данная мера грозит сервисам WhatsApp и Instagram в Германии. Не исключается распространение меры наказания и на другие страны. В соответствии с предварительным решением судебного органа, иск Blackberry был признан правомерным для всех 10 случаев, описанных исковой заявкой. В случае сохранения развития дела, Facebook не сможет использовать в Германии ряд своих приложений.
Компания Blackberry не сумела удержаться на рынке смартфонов, однако компания Facebook активно обновляет сервисы для мобильных устройств. Владелец самой крупной соцсети мира не намеревается от судебного разбирательства и уходить с части региона Европы. Разработчики готовятся к переделке приложений в целях недопущения нарушения чужих авторских прав.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:57