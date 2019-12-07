Доступ к WhatsApp и Instagram могут заблокировать





После проигрыша дела многие приложения Facebook могут оказаться заблокированными. Данная мера грозит сервисам WhatsApp и Instagram в Германии. Не исключается распространение меры наказания и на другие страны. В соответствии с предварительным решением судебного органа, иск Blackberry был признан правомерным для всех 10 случаев, описанных исковой заявкой. В случае сохранения развития дела, Facebook не сможет использовать в Германии ряд своих приложений.Компания Blackberry не сумела удержаться на рынке смартфонов, однако компания Facebook активно обновляет сервисы для мобильных устройств. Владелец самой крупной соцсети мира не намеревается от судебного разбирательства и уходить с части региона Европы. Разработчики готовятся к переделке приложений в целях недопущения нарушения чужих авторских прав.