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В Сети показали шпионские снимки прототипа BMW M4

По некоторым данным, новое поколение баварского купе BMW M4 будет оснащено 3,0-литровым турбированным двигателем, который знаком многим по моделям Х4 М и Х3 М. Впрочем, пока это слухи, а тем временем фотошпионы опубликовали первые снимки прототипа автомобиля.
В Сети показали шпионские снимки прототипа BMW M4

Примечательно, что концептуальная версия BMW Concept 4 была представлена ранее в этом году в рамках автосалона во Франкфурте. Новый автомобиль, как сообщалось тогда, является своего рода предвестником будущего BMW M4. Однако у публики новинка вызвала серьеную критику из-за очень крупных фирменных «ноздрей» на радиаторной решетке. Теперь же фотошпионы сумели запечатлеть тестовый прототип автомобиля 2021 модельного года. И, судя по опубликованным ими снимкам, можно прийти к выводу о том, что та самая «нашумевшая» радиаторная решетка никуда не делась и появится в серийной версии машины.

Вероятнее всего, реальный автомобиль скрыт не только под плотным слоем камуфляжа, но еще и тестируется на испытательном «муле». Поэтому нельзя исключать, что производитель использовал в нем ложные панели и прочие элементы. Однако, исходя из показанного во Франкфурте прототипа, у поклонников марки возникли опасения, что деталь, которая не понравилась им больше всего, может перекочевать из концепта на серийную версию модели.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:39

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