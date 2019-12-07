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Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов признался, что ему больно смотреть на отношения Анастасии Ивановой с ее новым бойфрендом

Бывший участник скандального реалити-проекта «Дом-2» Алексей Кудряшов пришел в шок о того, как себя ведет его бывшая девушка Анастасия Иванова. Посмотрев один из последних эфиров, молодой человек решил, что Анастасия не любит ни его, ни своего нового парня Руслана Мацьолека.

Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов признался, что ему больно смотреть на отношения Анастасии Ивановой с ее новым бойфрендом

В своем личном блоге он сделал заявление, где отметил, что у него все чувства по отношению к Анастасии уже исчезли. Кудряшов подчеркнул, что в его жизни больше нет места для страданий. Такой вывод парень сделал, когда посмотрел эфир реалити. Кудряшов сказал, что Иванова его недостойна, а ко всему и ведет себя неподобающим образом. Алексей считает, что Анастасия унижается перед Русланом и ползает перед ним на коленях. По его словам, неправда, что он поцеловал ее насильно и воспользовался тем, что она была в нетрезвом состоянии.


Говорит Кудряшов и о том, что поведение у Ивановой какое-то не логичное, ведь она сама попросила свою подругу Стешу, чтобы она пригласила Алексея в клуб. Теперь молодой человек жалеет, что так получилось, и уверяет, Анастасия Иванова сама с ним поцеловалась. Однако подписчики сказали, что все в этой жизни возвращается с помощью бумеранга, ведь Алексей Кудряшов и сам поступил по отношению к Анастасии Ивановой в свое время не очень красиво.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:10

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