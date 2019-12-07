Михаил Жванецкий рассказал о появлении трудностей с юмором

В свои 85 лет Жванецкий намерен отправиться в творческий отпуск, если говорить о его месте на телевидении. Сатирик не исключает, что однажды возвратится в программу, которой посвятил 17 лет своей жизни. Михаил Жванецкий добавил, что может периодически проводить телемосты со своими многочисленными поклонниками., - отметил Михаил Жванецкий.В отношении ключевой причины подобного «отгула» Жванецкий сообщил о важности привлекать к чтению и написанию шуток для сцены молодых артистов. Сатирик считает, что его поколение постепенно отходит в прошлое. Многие фразы Михаила Жванецкого за время его карьеры стали крылатыми.