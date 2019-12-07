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Михаил Жванецкий рассказал о появлении трудностей с юмором

Сатирик Михаил Жванецкий признался, что ему становится сложнее шутить с возрастом. В очередном выпуске передачи «Ведущий по стране» он сообщил, что боится превращения любимого дела в обязанность.
Михаил Жванецкий рассказал о появлении трудностей с юмором

В свои 85 лет Жванецкий намерен отправиться в творческий отпуск, если говорить о его месте на телевидении. Сатирик не исключает, что однажды возвратится в программу, которой посвятил 17 лет своей жизни. Михаил Жванецкий добавил, что может периодически проводить телемосты со своими многочисленными поклонниками.

«Здоровье, здоровье… Совершенно не хочется, чтобы пребывание в эфире любимой передачи, которой отдал 17 лет, превратилось для меня в должность. По этой причине устраиваю, скажем, творческий отпуск. Всех телезрителей программы жду на концертах», - отметил Михаил Жванецкий.

В отношении ключевой причины подобного «отгула» Жванецкий сообщил о важности привлекать к чтению и написанию шуток для сцены молодых артистов. Сатирик считает, что его поколение постепенно отходит в прошлое. Многие фразы Михаила Жванецкого за время его карьеры стали крылатыми.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:04

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