После скандала с бывшей женой Марат Башаров стал зарабатывать значительно больше





Предложения о работе сыплются на актера без конца, поэтому на данный момент он принимает участие сразу в нескольких проектах. К примеру, в минувшем месяце на экраны вышла лента под названием «Я подарю тебе победу», главную роль в которой сыграл Башаров. Кроме всего прочего, сейчас артист снимается в новом сериале Первого канала, а также сохранил за собой место ведущего популярного телешоу «Битва экстрасенсов». Также артист принимает участие в четырех различных спектаклях, а в следующем году его ожидает еще две довольно громкие театральные премьеры, пишет «Комсомолка».Сценаристы, режиссеры и продюсеры довольны прилежной работой знаменитого актера. Многие из них даже не упускают возможности, чтобы похвалить его актерские качества. Кроме всего прочего, Марат Башаров заметно похудел и стал выглядеть просто отлично. «Он держится молодцом и на данный момент пребывает в прекрасной форме», - приводит издание слова одного из коллег Башарова.