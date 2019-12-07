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После скандала с бывшей женой Марат Башаров стал зарабатывать значительно больше

После громкого скандала с бывшей супругой известный российский актер Марат Башаров снова стал весьма востребованным на отечественном кинорынке. Более того, отмечается, что доходы артиста существенно увеличились.
После скандала с бывшей женой Марат Башаров стал зарабатывать значительно больше

Предложения о работе сыплются на актера без конца, поэтому на данный момент он принимает участие сразу в нескольких проектах. К примеру, в минувшем месяце на экраны вышла лента под названием «Я подарю тебе победу», главную роль в которой сыграл Башаров. Кроме всего прочего, сейчас артист снимается в новом сериале Первого канала, а также сохранил за собой место ведущего популярного телешоу «Битва экстрасенсов». Также артист принимает участие в четырех различных спектаклях, а в следующем году его ожидает еще две довольно громкие театральные премьеры, пишет «Комсомолка».

Сценаристы, режиссеры и продюсеры довольны прилежной работой знаменитого актера. Многие из них даже не упускают возможности, чтобы похвалить его актерские качества. Кроме всего прочего, Марат Башаров заметно похудел и стал выглядеть просто отлично. «Он держится молодцом и на данный момент пребывает в прекрасной форме», - приводит издание слова одного из коллег Башарова.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:36

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