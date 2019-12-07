Эксперты рассказали о правильном и полезном питании зимой
В холодный период организм человека ослаблен и подвержен простудным заболеваниям. В связи с этим эксперты рассказали о правильном и полезном питании зимой.
Медики советуют каждый день съедать хотя бы по одному зубчику чеснока, поскольку он обладает способностью уничтожать вредоносные микроорганизмы. Укрепить иммунитет и подавить воспалительный процесс в организме поможет фасоль, которая является источником белковой пищи. Имбирь поможет бороться с простудой и защитит организм от вирусов. Также специалисты рекомендуют в день съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов. Натуральный бульон с добавлением лука, моркови и сельдерея содержит минералы и различные витамины, а также помогает согреться изнутри.
Для того, чтобы в зимний период времени обеспечить организм витамином D, следует в солнечные дни выходит на улицу для пеших прогулок. Нормализовать водный баланс поможет достаточное употребление воды и натуральных соков. Также для укрепления иммунитета необходимо делать несложные физические упражнения. Эксперты отмечают, что, соблюдая эти правила, можно избежать простуды зимой.
Медики советуют каждый день съедать хотя бы по одному зубчику чеснока, поскольку он обладает способностью уничтожать вредоносные микроорганизмы. Укрепить иммунитет и подавить воспалительный процесс в организме поможет фасоль, которая является источником белковой пищи. Имбирь поможет бороться с простудой и защитит организм от вирусов. Также специалисты рекомендуют в день съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов. Натуральный бульон с добавлением лука, моркови и сельдерея содержит минералы и различные витамины, а также помогает согреться изнутри.
Для того, чтобы в зимний период времени обеспечить организм витамином D, следует в солнечные дни выходит на улицу для пеших прогулок. Нормализовать водный баланс поможет достаточное употребление воды и натуральных соков. Также для укрепления иммунитета необходимо делать несложные физические упражнения. Эксперты отмечают, что, соблюдая эти правила, можно избежать простуды зимой.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:27