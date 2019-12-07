Эксперты рассказали о правильном и полезном питании зимой





Медики советуют каждый день съедать хотя бы по одному зубчику чеснока, поскольку он обладает способностью уничтожать вредоносные микроорганизмы. Укрепить иммунитет и подавить воспалительный процесс в организме поможет фасоль, которая является источником белковой пищи. Имбирь поможет бороться с простудой и защитит организм от вирусов. Также специалисты рекомендуют в день съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов. Натуральный бульон с добавлением лука, моркови и сельдерея содержит минералы и различные витамины, а также помогает согреться изнутри.Для того, чтобы в зимний период времени обеспечить организм витамином D, следует в солнечные дни выходит на улицу для пеших прогулок. Нормализовать водный баланс поможет достаточное употребление воды и натуральных соков. Также для укрепления иммунитета необходимо делать несложные физические упражнения. Эксперты отмечают, что, соблюдая эти правила, можно избежать простуды зимой.